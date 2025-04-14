شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: انقطاع زيزو عن التدريبات يزيد العقوبة المالية الموقعة عليه والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الغرامة المالية الموقعة على أحمد مصطفى زيزو على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق فى الأيام الأخيرة، بعد استبعاده من مباراة ستيلينبوش فى ربع نهائي الكونفدرالية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الزمالك يتعامل مع زيزو بنظام العقوبات اليومية، وكل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات تزيد العقوبة المالية الموقعة عليه من جانب الإدارة، ويتم احتسابه وفقا للائحة الفريق، وبالتالي ستزيد الغرامة المالية على زيزو.

وواصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الغياب عن مران الفريق الجماعى، على خلفية الأزمة التى حدثت مؤخرًا بعد أنباء توقيعه للأهلى فى صفقة انتقال حر.

وغاب زيزو عن مران الزمالك يومى الجمعة والسبت الماضيين، قبل مواجهة حرس الحدود في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري، على أن يكون اليوم الإثنين هو الثالث حال تغيب اللاعب عن التدريبات أيضا.

وكان زيزو قد أرسل خطاباً إلى مسئولي النادي الأبيض للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد انتهاء علاقته بالنادى نهاية الموسم، حسبما أعلن النادى في بيان يوم الخميس الماضي.

ويرفض أحمد مصطفى "زيزو" حضور جلسة التحقيق التى أعلن عنها النادي فى بيانه الرسمي، نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019، على حد وصفهم.