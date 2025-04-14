شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ناصر ماهر مع الزمالك قبل قرار الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية قراراً من مسئولي نادى الزمالك بإيقاف ناصر ماهر وتحويله للتحقيق على أعقاب اعتراضه على الجلوس على مقاعد البدلاء، وعدم المشاركة أساسياً في مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد، أحرزهما عبد الله السعيد وناصر منسى، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدورى نايل، والتي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

قرر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر قد رفض الجلوس بديلاً في مباراة الحدود، واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق، وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت المباراة.

نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه ناصر ماهر مع الزمالك خلال الموسم قبل قرار الإيقاف والتحقيق:

شارك ناصر ماهر مع الزمالك خلال الموسم الجارى في 16 مباراة بجميع البطولات، مقسمة إلى 6 فى الدورى، و4 فى الكونفرالية، و3 مواجهات كأس مصر، بالإضافة إلى مباراتين كأس السوبر المصرى، ومباراة السوبر الأفريقى، حصل على إنذار وطرد.