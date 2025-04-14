شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشاكل تواجه الأهلي قبل موقعة صن داونز.. الجبهة اليسرى وتأثير كولر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يعاني فريق الأهلي من ثلاث مشاكل قبل السفر إلى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل تراجع مستوى الفريق الأحمر الفترة الأخيرة وغياب بصمة المدرب السويسري.

ويعاني الأهلي من تراجع في المستوى الفني والنتائج في الفترة الأخيرة، وقبل خوض مباراة مهمة ومصيرية أمام صن داونز وعلى ملعبه وفى توقيت صعبة على الفريق الأحمر، ولعل أبرز المشاكل:

الجبهة اليسرى

يعاني الأهلي أزمة في الجبهة اليسرى بعد تعرض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة في مباراة بيراميدز الماضية، وابتعاد علي معلول عن المشاركة في المباريات بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية، وخروجه من حسابات كولر الفترة الماضية، بخلاف عدم وجود ظهير أيسر قادر على حل تلك الأزمة في مباراة السبت المقبل.

بصمة كولر

يعاني الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر من غياب بصمة المدرب السويسري في المباريات الأخيرة، فى ظل غياب تأثير المدرب فى إدارة المباريات أو ابتكار جمل فنية جديدة يؤديها اللاعبون فى المباريات، وبات مستوى الفريق تحت قيادته من سيئ إلى أسوأ، وبات مصيره من البقاء في قيادة الفريق الأحمر على المحك.

اللعب فى النهار

من أكبر المشاكل التي تواجه الأهلي أنه سيلعب مباراة صن داونز في الثالثة عصرا في جو شديد الحرارة، وهي أجواء لا يعتاد عليها الفريق الأحمر في اللعب بها، بخلاف أنها ستقام في حضور جماهيري مكثف لفريق صن داونز، وهو ما قد يكون عامل سلبي على الأهلي قبل تلك المباراة الصعبة والمصيرية في مشوار الفريق الأحمر نحو الحفاظ على لقب الأميرة السمراء.