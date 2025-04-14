شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته غداً استعدادًا لغزل المحلة بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، لاستئناف تدريباته عصر غدٍ الثلاثاء، داخل معسكر الفريق المقام بالكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها بوجلبان للاعبين، عقب الفوز على بتروجت برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثانية من لقاءات حسم بطولة الدوري.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة ( عاصمة مصر) والتي تجمعه بفريق غزل المحلة في السابعة مساء الخميس المقبل باستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة بطل تنزانيا الذي فاز بنتيجة 4-1.

كما ودع المصري مسابقة كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.