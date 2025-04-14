الامارات | الإمارات تظفر بـ 10 ميداليات في «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، مساء أول من أمس، منافسات اليوم الثاني من جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي أُقيمت في صالة «كوبر بوكس أرينا» في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم لفئتي الناشئين والأساتذة.

وسجل لاعبو الإمارات حضوراً لافتاً في اليوم الثاني من المنافسات، حيث نجحوا في حصد سبع ميداليات ملونة، منها خمس ذهبيات وفضيتان، لترتفع حصيلة الإمارات في جولة لندن حتى الآن إلى 10 ميداليات ملونة.

وتُوِّج بالذهب كل من سالم القبيسي وأحمد سعيد الشامسي من نادي العين، وعبدالله انديز والعنود الهاملي من نادي الجزيرة، وعبدالله العقيدي من نادي الوحدة، فيما نال الفضيتين كلٌ من هارون خوري من أكاديمية أدما، وأحمد الراشدي من نادي الجزيرة.