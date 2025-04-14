الامارات | «انكورا بنسالي» يُتوّج بلقب بطولة الأساتذة للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوِّج فريق «انكورا بنسالي» بطلاً لبطولة الأساتذة 2025 للبولو، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بهانديكاب 6 جول، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق «مونت لوفتوس» بنتيجة 8.5 مقابل أربعة أهداف، في البطولة التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وحلّ فريق الحبتور في المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولة التي أُقيمت بنظام الدوري من دورين، بحيث تتكون كل مباراة من شوطين.

ونجح فريق «انكورا بنسالي» في حسم اللقب، بعد تفوقه ذهاباً وإياباً على فريقي «الحبتور» و«مونت لوفتوس».