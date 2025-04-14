شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين، قبل أن يستأنف تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش، من أجل الاستعداد بكل قوة لمباراته القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتويا الجنوب أفريقية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء غداً الثلاثاء فى مباراة لا تؤثر على موقفه في المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

موعد مباراة الاهلى أمام صن داونز بدوري الابطال الافريقى

يلتقي الأهلي مع صن داونز، حيث تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، بينما تقام مباراة الإياب الجمعة 25 أبريل.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.