شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة تحسم مصير درع الدوري فى صراع الأهلى وبيراميدز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتبقى لفريقى الأهلى وبيراميدز 12 مباراة حاسمة فى مسابقة الدورى، وذلك بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، فى ظل صراعهما المحتدم للتتويج بالبطولة المحلية.

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل فى الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز الست المتبقية في الدوري كالتالي:

1- بيراميدز & حرس الحدود: 30 أبريل، الساعة الرابعة عصراً.

2- بيراميدز & فاركو: 4 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

3- بيراميدز & البنك الأهلي: 9 مايو، الساعة السابعة مساءً.

4- الزمالك & بيراميدز: 13 مايو، الساعة السابعة مساءً.

5- بيراميدز & بتروجيت: 17 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

6- بيراميدز & سيراميكا: 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.

بينما جاءت مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري كالتالى :

الأربعاء 30 أبريل

بتروجت مع الأهلي 7 مساءً.

الأحد 4 مايو

الأهلي وحرس الحدود 7 مساءً .



الخميس 8 مايو

الأهلي مع المصرى 7 مساءً.



الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 4 عصراً.

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 7 مساءً .

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو’لم يتم تحديد موعدها’ .