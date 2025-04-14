شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب فاركو المتسبب في إصابة القندوسي يزوره في المستشفى ويقدم الاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

حرص ياسين الملاح لاعب فاركو والذي تسبب في إصابة الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا، وكسر ساقه على زيارته بالمستشفى اليوم للاطمئنان عليه، والاعتذار عن الواقعة التي تسببت في تعرضه لتلك الإصابة القوية بمباراة الفريقين في الدوري أمس السبت.

وحرص محمد سعيد شيكا حارس مرمى فاركو عل مرافقة زميله ياسين الملاح خلال زيارة القندوسي، وتقديم الاعتذار للاعب على ما حدث في مباراة الفريقين أمس.

وقدم ياسين الملاح اعتذارًا لأحمد القندوسي بسبب ما تسبب له في اللاعب الجزائري وتمنى له الشفاء سريعا والعودة إلى الملاعب، قبل أن يتقبل الأخيراعتذاره، ويؤكد له أن ما حدث قضاء وقدر وأنه متقبل قضاء الله بصدر رحب.

ياسين الملاح وشيكا يزوران أحمد القندوسى

وحرص محمد سفيان براح، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، على زيارة أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا، للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى الساق خلال مباراة فريقه أمام فاركو التي جمعتهما، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري.

وتعرض القندوسي لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فاركو بالجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري.

وتواجد السفير الجزائري بالمستشفى من أجل الاطمئنان على حالة أحمد القندوسي، ومؤازرته بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فاركو،ووجه "براح" الشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وإدارة نادي سيراميكا، على توفير كل سبل الرعاية الطبية، على أعلى مستوى للنجم الجزائري الدولي.

وخرج أحمد القندوسى منذ قليل من غرفة العمليات بعد إجرائه جراحة ناجحة في إحدى مستشفيات المهندسين، بعدما أثبت الأشعة التي خضع لها اللاعب فور وصوله المستشفى إلى معاناة أحمد القندوسى لإصابة بكسر في الساق.

وسقط أحمد القندوسي متأثرا بإصابته بكسر في الساق إثر تدخل قوي من ياسين الملاح لاعب فاركو، استحق عليه الحصول على الكارت الأحمر، وخرج على إثرها في سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لإجراء الأشعة لمعرفة حجم الإصابة.

وفاز فريق سيراميكا على فاركو بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".