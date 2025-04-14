شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسى: راض بقضاء الله ومحبتكم سند كبير لى ولا أُحمّل الملاح أى شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط فريق سيراميكا، أنه راض بقضاء الله وقدره، والإصابة ابتلاء من الله، ولا أُحمّل ياسين الملاح أي شيء.

وكتب أحمد القندوسى، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "الحمد لله ديما وأبدا.. الدنيا فيها الفرح وفيها الحزن، بصح في لحظات الحزن، لازم الواحد يكون راضي ومآمن بلي هذا ابتلاء من عند ربي، وامتحان رح يعدي إن شاء الله، نحب نطمن كل الناس اللي حبتني وسقسات عليّا.. راني بخير، وبفضل دعواتكم ودعمكم، كلشي يهون، ومحبتكم سند كبير ليا".

وأضاف: "نحب نوجه كلمة لأخويا الصغير ياسين الملاح.. نعرف ما كنتش قاصد، وما نحملك حتى حاجة، وربي شاهد بلي في قلبي كل الخير ليك.. هذي كورة، وساعات تكون قاسية علينا كامل".

وتابع: "وش صرالي ماشي نهاية، بصح بداية لتحدي جديد… وواثق بلي نولي أقوى وأحسن من قبل بإذن الله.. شكر خاص لسعادة سفير الجزائر في القاهرة، السيد محمد سفيان براح، على دعمه ووقفته الطيبة، وكامل الشكر كذلك للنائب المصري محمد أبو العينين على اهتمامه ودعمه".

واختتم: "وما ننساش نشكر الطاقم الطبي اللي رافقني من أول لحظة، على احترافيتهم واهتمامهم الكبير.. شكراً من قلبي لكل واحد دعالي وزارني ولا بعتلي كلمة طيبة… محبتكم غالية بزاف عليّا، حتى نولي ونشوفكم قريب… ما تنساوش دعواتكم".