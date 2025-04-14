شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: بيراميدز يستحق التتويج بالدورى والزمالك يستهدف المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، إن بيراميدز الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، لافتاً إلى أن الفريق الأبيض يستهدف المركز الثاني للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وأضاف دونجا، في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز يستحق التتويج بلقب الدوري هذا الموسم وينقصه الدعم الجماهيري".

وتابع دونجا حديثه عن مباراة الزمالك وحرس الحدود: "الزمالك يسعى لإنهاء الدوري في المركز الثاني للتواجد في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل".

واختتم: "التشكيل يحكم بيسيرو في المباريات ويضعه تحت ضغط وفتوح ظهر بمستوى جيد في لقاء حرس الحدود".