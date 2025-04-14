شكرا لقرائتكم خبر عن سوتشى الروسى: الأهلى لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أندريه أورلوف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، عن موقف يحيي عطية الله مع النادي الأهلي قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أندريه أورلوف، المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي، في تصريحات خاصة لبرنامج استاد المحور: "الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيي عطية الله من عدمه".

وأضاف المدير الرياضي لنادي سوتشي الروسي: "اللاعب مستمر مع الأهلي لما بعد بطولة كأس العالم للأندية، لا نعلم شيئا عن أي اهتمام مغربي بالتعاقد مع اللاعب ولم تصلنا أي عروض رسمية أو غير رسمية".

واختتم: "عودة يحيي عطية الله لنا إضافة قوية إذا لم يفعل الأهلي بند الشراء، هو لاعب مميز وبالطبع سنطمئن على إصابته لمعرفة حجمها وموعد عودته للملعب من جديد".