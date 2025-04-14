شكرا لقرائتكم خبر عن نيرة الأحمر: سيدات طائرة الزمالك حققن بطولة أفريقيا رغم صعوبة المشوار والان مع تفاصيل الخبر

أعربت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيسة بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" في نيجيريا، عن سعادتها بتتويج الفريق بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت "نيرة"، في تصريحات صحفية: "الجهاز الفني واللاعبات بذلن مجهودًا كبيرًا منذ بداية البطولة وحتى التتويج باللقب، واستحق الفريق هذا الإنجاز عن جدارة".

وتابعت: "القرعة أوقعت الزمالك في مواجهة فرق قوية ومرشحة لحصد اللقب منذ دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، ورغم صعوبة المشوار، نجحنا في تحقيق الهدف والحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "أتوجه بالشكر للجهاز الفني واللاعبات على روحهم القتالية وإصرارهم على تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي".

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" بلقب بطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 1، في المباراة النهائية.