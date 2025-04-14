شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يقترب من الدورى الليبى بعد رحيله عن سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل أحمد سامي عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، وذلك عقب فسخ التعاقد مع الموج الأزرق بالتراضي، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من المدرب أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية مع خالد الغندور: "أحمد سامي قرر الرحيل عن تدريب سموحة بعد تراجع نتائج الفريق بمسابقة الدوري"، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع المهندس فرج عامر رئيس النادي، وقرر فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

وأضاف: "إدارة سموحة كانت تريد استمرار أحمد سامي في تدريب الفريق، ولكنه فضل الاكتفاء بهذا القدر مع الموج الأزرق".

وتابع: إن المدير الفنى يمتلك عرضا من نادي كبير في الدوري الليبي، وهو القرار الأقرب للمدرب خلال الفترة المقبلة".

واختتم المصدر أن أحمد سامى يمتلك عرضين من الدوري المصري، النادي الأول جماهيري كبير، والنادي الثاني نادي شركات".