شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف: مرحلة كولر انتهت وإمام عاشور "موهوب" وأرشح بيراميدز للثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعلق التونسى رؤوف خليف، أن مرحلة مارسيل كولر مع الأهلى انتهت، والأفضل البحث عن مدرب جديد وأرشح بيراميدز للعبور لنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال رؤوف خليف، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "إمام عاشور لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وتنبأت له عندما كان فى الزمالك أنه سيحترف فى أوروبا، وما زلت أقولها حاليا هو لاعب موهوب ويحتاج بعض الانضباط للانطلاق فى سماء الكرة الأوروبية".

وأضاف: "بيراميدز حظوظه أعلى من أورلاندو وأرشحه للذهاب لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وكان ندا قويا مع الأهلى فى المباراة ومدربه يوريتيتش كان مميزا وقرأ الملعب بشكل مميز حتى مع النقص العددى لم نشعر به بل وأخذ الأسبقية كمان، ولكن كنت أتوقع أن يعود الأهلى فى النتيجة لأنه كان مجروحا فى كبريائه".

وتابع: "أرى أن الأهلى عليه أن يغير مارسيل كولر لأنها نهاية مرحلة، ويجب على الأهلى الحذر من خطورة بيراميدز الذى تعادل برغم النقص العددى والغيابات القوية التى عانى منها، وأرشح بيراميدز للثنائية مع وضع نهائى كأس مصر مفتوح بين الزمالك وبيراميدز".

واختتم: "بيراميدز هو أتلتيكو مدريد الكرة المصرية، لأن الكرة الإسبانية لها قطبان الريال وبرشلونة وهو نجح فى أخذ البطولات منهما، وهو ما يسير عليه بيراميدز فى الوقت الحالى للمنافسة على الألقاب وحصدها من الأهلى وبيراميدز".