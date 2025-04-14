شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من اللاعب: زيزو لا يمتلك أى حساب على منصة x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، أن اللاعب لا يمتلك أي حساب على منصة x، مشيراً إلى أن زيزو يمتلك صفحة على موقع إنستجرام، وكل ما ينشر على الصفحات التي تحمل اسم لاعب منصة x لا يمتلكها اللاعب.

وأضاف المصدر، أن زيزو لم يتحدث ولم ينشر أي تصريحات أو فيديوهات علي حساباته الرسمية منذ ايقافه من نادي الزمالك وتحويله إلى التحقيق.

وكان زيزو قد أرسل خطاباً إلى مسئولي النادي الأبيض للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد انتهاء علاقته بالنادى نهاية الموسم، حسبما أعلن النادى في بيان يوم الخميس الماضي.

ويرفض أحمد مصطفى "زيزو" حضور جلسة التحقيق التى أعلن عنها النادي فى بيانه الرسمي، نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019، على حد وصفهم.

ويرى زيزو، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت بنادى الزمالك، خاصة بعد البيان الذى تم نشره على صفحات النادي الرسمية الخميس الماضي، حيث استقر اللاعب بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله على عدم حضور جلسة التحقيق لأنه - من وجهة نظرهم - لم يتجاوز فى حق النادي.

وأعلن نادى الزمالك تعامله مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به.