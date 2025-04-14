شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها محمد الدماطى رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا، والزمالك يحقق الفوز على حرس الحدود بثنائية بالدورى.

محمد الدماطى رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب أفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يحيل ناصر ماهر للتحقيق مع توصية بخصم 25% من مستحقاته.. اعرف السبب

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.\

الزمالك يهزم الحرس بهدفى السعيد ومنسى ويقلص الفارق مع الأهلى لنقطتين.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

"هاتريك" بابا بادجى يقود المصرى لاكتساح بتروجت برباعية فى الدورى

اكتسح فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجت بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

الزمالك يهزم الأهلي 3 - 1 ويتوج ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة للمرة الثالثة

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة رجال بليبيا

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً بمصر

تنطلق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، 27 إبريل الجاري، بمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ويواجه سيراليون منتخب زامبيا.