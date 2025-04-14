شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفى بهدف ناصر منسى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الصفحة الرسمية بصفحة الزمالك بفوز الفريق الأول أمام حرس الحدود بالجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ونشرت الصفحة الرسمية صور لناصر منسى خلال اللقاء بعد تسجيله الهدف الثانى اليوم مع التعليق عليها: "منسى رايق"

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.