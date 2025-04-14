شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يهنئ "سيدات الزمالك" بالتتويج بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تهنئة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات” بعد التتويج ببطولة أفريقيا للأندية للعام الثالث على التوالي، عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3/1، في مباراة شهدت مستوى مميز من اللاعبات، وذلك بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي أيضاً.



وأشاد لبيب بالأداء الكبير الذي قدّمه الفريق على المستوى المحلي، بالتتويج ببطولة كأس مصر، ثم التألق قارياً بحصد لقب بطولة أفريقيا، مؤكداً أن هذه الألقاب تعكس حجم المجهود الكبير الذي يبذله فريق السيدات على مدار الموسم.



وطالب حسين لبيب لاعبات الزمالك بالاستمرار على نفس النهج، من أجل المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.