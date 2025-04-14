شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: نطالب بسرعة البت فى خصم 3 نقاط من الأهلى.. وننتظر حيثيات قرار باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء يتخذ قرارات تنظيمية داخل غرفة الملابس، وقرار ناصر ماهر يخص مدير الكرة لتنظيم غرفة الملابس.

قال خلال تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "نطالب بالإسراع في البت بشأن خصم الثلاث نقاط الإضافية من الأهلي بعد الانسحاب من القمة خاصة أن رابطة الأندية تجاهلت القرارات المنطقية التي صدرت من قبل.

وعن موقف أحمد مصطفى زيزو، أكد: "زيزو لاعب في الزمالك حتى آخر يوم في عقده وعليه كل الالتزامات وله كل الحقوق وقرار مشاركته بيد المدير الفني".

وعن إخطار زيزو بموعد التدريب يوميا: "إجراء طبيعي يقوم به عبد الواحد السيد مع جميع اللاعبين".

واختتم: "عمرو أدهم ينتظر حيثيات قرار باتشيكو ثم سيحدد الزمالك موقفه من الغرامة، ومن هنا لفترة القيد ربنا يسهل".