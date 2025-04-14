شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل قندوسى: اللاعب سيبدأ التأهيل بعد شهرين ونصف الشهر والإصابة أفضل مما تخيلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر يحيى وكيل الجزائرى أحمد قندوسى، أن الأشعة أثبتت أن الإصابة أخف مما رأينا من الواقعة التى شهدتها مباراة سيراميكا وفاركو.

وقال نصر يحيى، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "إصابة أحمد قندوسى عبارة عن كسر فى الساق وعلى مستوى الشظية عملنا أشعة فى القاهرة قبل العملية ووجدنا الأمور أفضل كثيرا مما رأينا".

وأضاف وكيل القندوسى: "عودة القندوسى بإذن الله للتأهيل بعد شهرين ونصف الشهر بعد الاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية، والأشعة أثبتت أن حالته أفضل بكثير مما تخيلنا وعودته ستكون أسرع مما تخيلنا".

وتابع: "سفير الجزائر تواجد فى المستشفى للاطمئنان على القندوسى وجد عنده فى الأوضة أكثر من 50 شخصا من لاعبى الأندية المصرية، مثل حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية وكريم فؤاد ولاعبى سيراميكا والأندية المصرية".

واختتم: "ياسين الملاح تواجد للاطمئنان على القندوسى، والقندوسى قاله مفيش حاجة أنت لا تقصد شىء واستمر فى أدائك ولو أنا مكانك كنت هبقى حزين".