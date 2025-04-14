شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلى يضع يورجن كلوب فى الصورة ولديه فرصة للتعاقد معه لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن مصير السويسرى مارسيل كولر مع الاهلى أصبح غامضا، وهناك أصوات داخل الأهلى تنادى بضرورة رحيله.

وقال سيف زاهر، خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "موقف كولر أصبح غامضا، فى ظل الأداء المتراجع للأهلى، وهناك من ينادى برحيله قبل كأس العالم للأندية".

وأضاف سيف زاهر: "الأهلى بدأ يتعرض عليه العديد من المدربين، فى ظل التفكير فى تغيير مارسيل كولر، منهم فايلر وبعض المدربين أصحاب السيرة القوية".

وتابع: "الألمانى يورجن كلوب تواجد فى مصر لارتباطه بإعلانات لإحدى الشركات التسويقية، فبدأ الحديث عن فكرة الاستعانة بيورجن كلوب فى كأس العالم للأندية، وعرض الأمور عليه فى أن يقود الأهلى خلال بطولة كأس العالم المقبلة".

واختتم: "الأمور المادية حاليا بقت قريبة فى ظل الدخل الكبير الذى سيحصل عليه الأهلى من كأس العالم للأندية وفرصة التعاقد مع كلوب متاحة، وأكيد هيفيد الأهلى فنيا وتسويقيا وشعبية بوجود كلوب".