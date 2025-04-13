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الزمالك يفوز على بتروجت 89 - 56 ويتأهل لنصف نهائي كأس السلة

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الزمالك يفوز على بتروجت 89 - 56 ويتأهل لنصف نهائي كأس السلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 13 أبريل 2025 10:26 م

تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على بتروجيت بنتيجة 89 - 56، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن منافسات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

20/17
37/28
61/43
89/56

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك في دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر، الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري وهليوبوليس.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديراً فنياً، جونزالو هيرمو سو مدرباً مساعداً، محمد السحرتي مدرباً مساعداً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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