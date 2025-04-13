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الاتحاد السكندرى يفوز على الفتح الرباط المغربى 98 - 74 ببطولة BAL للسلة

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الاتحاد السكندرى يفوز على الفتح الرباط المغربى 98 - 74 ببطولة BAL للسلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 13 أبريل 2025 10:13 م

تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره الفتح الرباط المغربى، بنتيجة 74-98 فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والذى يقام بالمغرب.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التى تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

وحقق الاتحاد السكندرى العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، وتصدر مجموعته فى البطولة، ونجح فى حجز تأهله للنهائيات الأفريقية المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

وينص نظام البطولة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين في المركز الثالث.

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