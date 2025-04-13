شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الإثنين على ملعب النادي، دون الحصول على راحة بعد الفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفاز فريق الزمالك على نظيره حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد برج العرب في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة.