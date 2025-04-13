شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول أمام كولر لحل أزمة الجبهة اليسرى للأهلى فى مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يعكف السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على إيجاد حل لأزمة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وتعرّض الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس للإصابة في مباراة بيراميدز بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ويعانى يحيى عطية الله من شد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى كريم الدبيس من كدمة فى الكاحل.

وتبدو هناك ثلاثة حلول أمام كولر لحل أزمة الجبهة اليسري على رأسها تجهيز التونسي علي معلول لاعب الفريق للعودة للتشكيل الاساسى في المباريات القادمة، وغاب علي معلول عن مباريات الأهلي الأخيرة بسبب عدم الجاهزية الفنية، ولكن حظوظه زادت من العودة لقائمة الأهلي في مباراة صن داونز القادمة، ولكن تبقى مشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.

وعاد علي معلول للمشاركة مع الأهلي في مباريات كأس عاصمة مصر، من أجل تجهيزه بدنيا بعدما ابتعد لفترة طويلة عن المشاركة في المباريات منذ إصابته بقطع في وتر أكيلس.

بينما يصبح الحل الثانى ممثلا في الاعتماد على مصطفى العش مدافع الفريق، الذي اعتمد عليه كولر في قيادة الجبهة اليسري في مباريات سابقة، ولكن اللاعب بعيد عن الفورمة الفنية والبدنية بسبب استبعاده من المباريات الأخيرة.

وتبدو هناك فرص لاعتماد كولر على عمر كمال عبد الواحد فى الجبهة اليسري، حيث شارك في هذا المركز فى مباريات سابقة.