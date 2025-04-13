شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج 33-23 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 13 أبريل 2025 09:03 م
حقق الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 33-23، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.
أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وسيطر على مجريات اللعب، ليواصل عروضه القوية في البطولة.
وأشاد محمد عادل، المدير الفني لسيدات يد الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بمشوار المنافسة على اللقب.
وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على الزهور بنتيجة 19/42، ضمن منافسات البطولة.
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