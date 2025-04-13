شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى يفزن على سبورتنج 33-23 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

حقق الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق سبورتنج بنتيجة 33-23، ‏في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل الدفاع القوي ‏والهجوم السريع‎،‎ وسيطر على مجريات اللعب، ليواصل عروضه القوية في البطولة.‏‎ ‎

وأشاد محمد عادل، المدير الفني لسيدات يد الأهلي، بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مردود ‏بدني مميز، أسهم في تحقيق الفوز والاستمرار في التقدم بمشوار المنافسة على اللقب‎.

وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على الزهور بنتيجة 19/42، ضمن ‏منافسات البطولة‎.‎