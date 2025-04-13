شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة أفريقية تشجع مريم متولى أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حرصت أصغر مشجعة أفريقية على مساندة مريم متولي لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك الحاصلة لقب أفضل لاعبة ومركز 4 في بطولة أفريقيا للأندية التي حصد الأبيض لقبها للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

ورفعت الطفلة الأفريقية لافتة تحمل اسم "مريم متولي" الشهيرة بـ"ميتو".

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى هذه المواجهة إلى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب" على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى ربع النهائي بالفوز على بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وضمت قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقى مدحت، وبسنت محمد".