شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وبنتايج يغيبان عن مواجهة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود حمدي الونش ومحمود بنتايج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري، المقرر لها في الأول من مايو المقبل ضمن الجولة الثالثة لمباريات المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة حرس الحدود التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.