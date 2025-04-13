شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد شحاتة لاعب وسط فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية ملعب المباراة عقب انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.