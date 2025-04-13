شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطى رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف محمد الدماطي، ‏عضو ‏المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة ‏القدم المتجهة إلى جنوب أفريقيا ‏لمواجهة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقوم الدماطي ‏بالتنسيق والترتيب ‏الكامل مع قطاع الكرة بالنادي، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق ‏من سفر وإقامة وملاعب ‏تدريب، ‏لمساعدة الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق ‏أفضل النتائج، التي تعزز من فرص الفريق ‏في التأهل للمباراة النهائية.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تطور حالة كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر الطبية بعد تعرضه للإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمس ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وأكد المصدر أن كريم الدبيس أجرى أشعتين على القدم أثبتتا سلامة العظام، ولكنه ينتظر زوال الورم على منطقة الكاحل لإجراء أشعة جديدة خلال الساعات القادمة على الأربطة لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المتوقعة.

وأوضح المصدر أن الدبيس تواجد فى مقر النادي الأهلي صباح اليوم، وخضع لجلسة علاجية وستحدد الأشعة الجديدة مدة الإصابة، وقد يغيب عن رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن كريم الدبيس تعرض للإصابة خلال أحداث الشوط الأول عندما سدد الكرة من خارج منطقة جزاء بيراميدز على مرمى أحمد الشناوي، عندما التحم معه مهند لاشين لاعب الفريق السماوي أثناء تصويب الكرة تجاه مرمى بيراميدز.