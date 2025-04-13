شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الحرس بهدفى السعيد ومنسى ويقلص الفارق مع الأهلى لنقطتين.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.



احتفال لاعبى الزمالك



أحمد فتوح خلال المباراة



الاحتفال بهدف عبد الله السعيد

سجل هدفى الزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى، ليرفع الفارس الأبيض رصيده لـ 38 نقطة، فى المركز الثالث، ويقلص الفارق مع الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 40 نقطة.

ضغط الزمالك بكثافة بعد مرور أول ربع ساعة من عمر اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم على حرس الحدود، الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، واستغلال الهجمات المرتدة.

وفى الدقيقة 44 احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد العودة لتقنية الفار، بسبب ارتطام الكرة بيد مدافع الحرس، وسجل منها عبد الله السعيد هدف التقدم لفريقه.

فى الشوط الثاني حاول لاعبو حرس الحدود إدراك التعادل مع الزمالك، فى ظل بحث لاعبي الفارس الأبيض عن هدف تعزيز النتيجة، ثم تقلصت خطورة الزمالك، وبدأ حرس الحدود البحث عن طريق لمرمى محمد عواد، لتسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 65 كاد حسام عبد المجيد تسجيل هدف بالخطأ فى مرماه.

فى الدقيقة 76 طالب لاعبو حرس الحدود بركلة جزاء بداعى عرقلة الونش للاعب الحرس، إلا أن الحكم أشار إلى استكمال اللاعب دون احتساب أى أخطاء.



الزمالك والحرس



بيسيرو



جانب من مباراة حرس الحدود والزمالك



حرس الحدود والزمالك فى الدورى المصرى

فى الدقيقة 89 سجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك، واعترض لاعبو الحرس بسبب وجود خطأ على حسام عبد المجيد قبل تسجيل منسى الهدف، وبعد العودة لتقنية فار أكد الحكم صحة الهدف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيرى.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.



حرس الحدود والزمالك



سيف الجزيرى

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى، الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا، الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال



سيف الدين الجزيرى



فتوح خلال المباراة



مباراة الحرس والزمالك



مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الدورى



مباراة حرس الحدود والزمالك