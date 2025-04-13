الامارات | الدوري السعودي.. الاتحاد يتقدم ورونالدو يتوهج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب الاتحاد من استعادة لقب الدوري السعودي لكرة القدم بتوسيعه الفارق عن ملاحقه الهلال حامل اللقب إلى 7 نقاط قبل 7 مراحل فقط، مستغلا تعثر "الزعيم" أمام الإتفاق بتعادل بطعم الهزيمة عاد به من الدمام، ما قرّب النصر، الفائز بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على الرياض، من وصافة الترتيب متأخرا بفارق نقطة وحيدة عن غريمه العاصمي.

في جدة، استمتع ما يناهر الـ48 ألف متفرج، جلهم من جماهير الاتحاد، باقتراب "العميد" أكثر وأكثر من استعادة لقب البطولة، بعدما حصّن صدارته بفوز مريح على العروبة بهدفين نظيفين.

وعكست تصريحات نجم "الإتي" الفرنسي موسى ديابي، الثقة التي تقود فريقه لتحقيق الانتصارات، بقوله "نحن نثق في روح الاتحاد، وقدرتنا على تحقيق اللقب.. سنبذل قصارى جهدنا في كل لقاء، من أجل النادي وجماهيرنا".

وفي نفس السياق، أكد زميله البرازيلي فابينيو أن "الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي يعتمد على نفسه فقط للفوز بلقب الدوري"، مضيفا "لا نفكر سوى في فريقنا".

وتلقى الفريق أيضا إشادة من مدربه الفرنسي لوران بلان الذي نوه بالمحافظة على نظافة الشباك، "هو أمر يُحسب للاعبين، من المهم جدا ألا نتلقى أهدافا، وهذا يُعجبني كثيرا بصفتي مدربا".

وعن تسجيل لاعبه الإسباني أوناي هيرنانديس،الهدف رقم 10000 في تاريخ دوري المحترفين، قال مدرب "الزرق" سابقا "هي ذكرى طيبة للاعب، ونتقدم له بالتهنئة على هذا الإنجاز".

وتعرض متصدر ترتيب الدوري لضربتين موجعتين تناولهما بلان عقب المباراة بقوله "كريم بنزيمة تعرض لضربة قوية في الركبة، ومبدئيا الإصابة بسيطة، أما بالنسبة للحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، فإن إصابته تُعد خطيرة في الوقت الحالي".

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، فإن إصابة رايكوفيتش في العضلة الضامة قد تهدده بالغياب حتى نهاية الموسم، "فهو يخضع لعلاج وفق خطة موضوعة من الجهاز الطبي وفي حال كانت الاستجابة جيدة للاعب خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، سيستطيع اللاعب العودة واللحاق بما تبقى من مباريات الموسم".

جيزوس يرفض الاستسلام

وفي الدمام، ورغم سقوطه في فخ التعادل، أمام الإتفاق أمام ما يناهز 10 آلاف متفرج، رفض مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيزوس الاستسلام بفقدان اللقب رغم فارق النقاط السبع بقوله "لم نفقد الأمل. لديّ تجارب كثيرة على مستوى العمل وفارق النقاط السبع ليس كبيرا".

وإذ أكد المدرب أن العمل سيتواصل حتى اللحظة الأخيرة من الموسم، رفض الإفصاح عن كل ما يتردد بخصوص توليه قيادة المنتخب البرازيلي، "ليس لديّ أي إجابة عن أمور أجهلها، ليس لي علاقة وتحدثت مع رئيس النادي بهذا الموضوع، ليس لدي معلومات يمكن أن أفصح عنها".

أضاف جيزوس (71 عاما) "أنا مدرب الهلال وأعلم ما أفعله، أحترم كل الآراء... ولن أقول شيئا عن موضوع البرازيل المتكرر".

وكشفت شبكة UOL البرازيلية، أن الاتحاد البرازيلي مستعد لدفع مبلغ 2.5 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد جيزوس مع الهلال، من أجل إنهاء ارتباطه بالنادي السعودي بشكل فوري.

ولفتت الشبكة إلى أن جيزوس سيتقاضى 20% فقط من راتبه الحالي مع الهلال إذا انضم إلى المنتخب البرازيلي.

من ناحيته، كشف حسان تمبكتي، مدافع الهلال، أن فريقه الذي أدرك التعادل أمام الإتفاق، بحث عن استعادة الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث، مضيفا "التوفيق لم يحالف الفريق الذي سيواصل العمل من أجل استعادة الانتصارات".

رونالدو يواصل التوهج

وبفضل ثنائية الـ"دون" رونالدو، تجاوز "العالمي" ضيفه الرياض مضيقا الخناق على الهلال ومقلصا الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى ثماني نقاط.

وبهذه الثنائية، رفع رونالدو (40 عاما) رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري ، متفوقا على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب وصاحب المركز الثاني، بفارق 4 أهداف.

ورأى ستيفانو بيولي مدرب النصر، أن رونالدو، تمكن من الرد على الانتقادات التي تعرض لها، موضحا أنه ساهم في بناء هذه المجموعة بشكل واضح. قال "رونالدو قدم مباراة كبيرة، ولا يمكن التحدث عن مستواه في الملعب، لأنه يقوم بأشياء رائعة دائما".

بدوره، عبّر مدافع الفريق الإسباني إيمريك لابورت عن سعادته بفوز فريقه والاقتراب من الصدارة موجها تحية خاصة إلى جماهير فريقه، "كانوا في أعلى مستوى، وكانوا يشجعون ويهتفون طوال المباراة، ونحن سعداء لهم لأنهم دعمونا ودفعونا إلى الأمام، وهذا ما نحتاجه".

ومن بريدة، عاد القادسية بخسارة مفاجئة أمام الفيحاء 1-2، ليتراجع ترتيب الفريق الشرقي (52 نقطة) إلى المركز الخامس خلف الأهلي (52) الذي قفز إلى المركز الرابع بفارق الأهداف بعد تغلبه على الرائد بثنائية نظيفة.

