شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يهنئ الزمالك بتتويج فريق السيدات ببطولة الأندية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 08:35 م

هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد تتويج فريق سيدات الكرة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا للأندية، للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز فريق سيدات الزمالك بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية على حساب فريق سيدات الأهلي المصري.

وأشاد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بأداء الفريقين في نهائي البطولة، مؤكداً أن ممثلى الكرة الطائرة المصرية قدما أداء راقيا طوال أحداث البطولة حتى نهاية المشوار.

وقدم المهندس ياسر قمر الشكر والتقدير لكلا الفريقين، الزمالك والأهلي، على الأداء المشرف والروح الرياضية العالية التي ظهرا بها، والتي تعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية في المحافل القارية.

ونجح فريق سيدات الزمالك في اقتناص اللقب الأفريقي بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية للنسخة الـ39 من البطولة، المقامة حاليًا في نيجيريا خلال الفترة من 1 وحتى 14 أبريل الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: 29-27 لصالح الزمالك

الشوط الثاني: 25-22 لصالح الأهلي

الشوط الثالث: 25-20 لصالح الزمالك

الشوط الرابع: 25-22 لصالح الزمالك

بهذا الفوز يؤكد فريق الزمالك للسيدات هيمنته على القارة الأفريقية بتحقيق اللقب للعام الثالث تواليا.

فيما حظي اللقاء الديربي المصري بإشادة واسعة، نظراً لقوته واحتدام المنافسة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.