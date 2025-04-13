شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف خليف ضيف برنامج "ملعب ON" مع سيف زاهر عبر قناة أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المعلق الرياضي الشهير رؤوف خليف، ضيفاً على برنامج "ملعب ON" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، وذلك مساء اليوم في تمام الساعة 10:30 عبر شاشة قناة أون سبورت.

ويأتي ظهور رؤوف خليف في البرنامج بعد تعليقه على مباراة القمة التي جمعت بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أمس السبت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

من المنتظر أن يتناول اللقاء كواليس مباراة القمة، إلى جانب العديد من المحاور المتعلقة بمشواره الطويل في عالم التعليق، وأبرز محطاته في الملاعب العربية والعالمية.