شكرا لقرائتكم خبر عن مريم متولى أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا للطائرة.. وشروق فؤاد أفضل صانعة ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

حصلت مريم متولي لاعبة فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على لقب أفضل لاعبة ومركز 4 في بطولة أفريقيا للأندية التي حصد الأبيض على لقبها للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

بينما حصلت شروق فؤاد على أفضل صانعة ألعاب وأيسل نديم أفضل ليبرو وتقى مدحت أفضل مركز 2.

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى فى هذه المواجهة فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب"، على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى ربع النهائي بالفوز على بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهى عادل، وتقى مدحت، وبسنت محمد".