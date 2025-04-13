شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الكرة الطائرة بالزمالك يتأهلن للمرة الثانية إلى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية فى نيجيريا للمرة الثالثة على التوالي بالفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

وشهدت المباراة تفوقا ملحوظا للاعبات الزمالك: أيسل نديم وندى مرجان ومريم متولي.

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى فى هذه المواجهة فى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب"، على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى ربع النهائي بالفوز على بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وضمت قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهى عادل، وتقوى مدحت، وبسنت محمد".