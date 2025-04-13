شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يصل للهدف رقم 134 فى رصيده ببنك الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك في إحراز الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء أمام حرس الحدود في الجولة الثانية من الدور الثانى لدورى نايل.

وأحرز عبد الله السعيد الهدف رقم 134 في رصيده ببنك الدورى عبر مشواره الذى يمتد لـ19 عاما على التوالي استطاع فيها اللاعب إحراز العديد من الأهداف الحاسمة مع أندية الإسماعيلى والأهلى وبيراميدز وأخيرا الزمالك.

كان عبد الله السعيد قد أحرز آخر أهدافه بقميص الزمالك بالدورى في لقاء إنبى بالجولة الأخيرة من الدور الأول للمسابقة، بينما يعد آخر أهدافه بشكل عام مع الفريق الأبيض في لقاء سيراميكا بالدور قبل النهائي لكأس مصر عندما فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، أحرز عبد الله السعيد الهدف الأول من ضربة جزاء وأضاع ضربة جزاء أخرى.