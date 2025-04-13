شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على حرس الحدود بهدف عبد الله السعيد فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الزمالك بهدف دون رد على حرس الحدود فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.



احتفال لاعبى الزمالك



الاحتفال بهدف عبد الله السعيد

وضغط الزمالك بكثافة بعد مرور أول ربع ساعة من عمر اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم على حرس الحدود، الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، واستغلال الهجمات المرتدة.



حرس الحدود والزمالك فى الدورى المصرى



حرس الحدود والزمالك



سيف الجزيرى

وفى الدقيقة 44 احتسب الحكم محمد معروف ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد العودة لتقنية الفار، بسبب ارتطام الكرة بيد مدافع الحرس، وسجل منها عبد الله السعيد هدف التقدم لفريقه.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى، الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا، الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال



سيف الدين الجزيرى



فتوح خلال المباراة