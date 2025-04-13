شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي 3 - 1 ويتوج ببطولة أفريقيا لسيدات الطائرة للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا للمرة الثالثة علي التوالي بالفوز علي الأهلي بنتيجة 3-1 في النهائي.

وشهدت المباراة تفوق ملحوظ للاعبات الزمالك، أيسل نديم وندى مرجان ومريم متولي.

ونجح الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى فى هذه المواجهة إلى الإحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب"، على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

كما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".