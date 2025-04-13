شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف الضغط على حرس الحدود بحثًا عن هدف التقدم بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبى على أول 30 دقيقة من عمر مباراة حرس الحدود والزمالك التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وضغط الزمالك بكثافة بعد مرور أول ربع ساعة من عمر اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم على حرس الحدود، الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، واستغلال الهجمات المرتدة.

وفى الدقيقة 29 سقط سيف الجزيرى داخل منطقة جزاء حرس الحدود، مطالبًا بركلة جزاء، إلا أن حكم المباراة اشار باستكمال المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى، الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا، الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال