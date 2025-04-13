شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على أول 15 دقيقة بين حرس الحدود والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبى مسيطرًا على مباراة حرس الحدود والزمالك التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى، الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا، الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال