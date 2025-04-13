شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الأهلى 2/1 فى نهائى بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 07:13 م

تفوق فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 2/1 حتى الآن، فى إطار نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 29-27 والثاني بنتيجة 29-27 للأهلي، والثالث للزمالك 25-20، ويتبقي شوط للزمالك في حالة الفوز لحسم اللقب، وفي حالة حصول الأهلي على شوط يتم لعب شوط خامس آخر.

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى فى هذه المواجهة إلى الاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا، بينما يطمح الأهلى بقيادة مديره الفنى إبراهيم فخر الدين فى استعادة العرش الأفريقى مجددا، فى ظل حصد لقبى الدورى والسوبر المحلى.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0، بينما فاز الزمالك "حامل اللقب" على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلى ربع النهائي بالفوز على بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 .

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث فاز على سوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

بينما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى ربع النهائي بالفوز على بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.