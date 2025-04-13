شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد يوسف، المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه أمام الزمالك في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الزنفلي.

الدفاع: مؤمن عوض – محمد سامي - إبراهيم عبد الحكيم - كريم يحيى.

لوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا.

الهجوم : محمود ممدوح – محمد فاروق - حازم محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد السيد ومحمد عبد السلام ومحمد مصطفى ورأفت خليل وعمر فتحي وأحمد طعيمة ويوسف عاطف وزياد طارق وعمرو جمال

بينما أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، التشكيل وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط : محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.