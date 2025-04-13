شكرا لقرائتكم خبر عن بابا بادجى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة المصرى وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل السنغالى بابا بادجى مهاجم فريق المصرى على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام بتروجت، والتى جمعتهما اليوم باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

وقاد بابا بادجى المصرى لفوز كبير على بتروجت بأربعة أهداف نظيفة، حيث نجح بابا بادجى فى تسجيل أول أهداف المصرى فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة من محمد مخلوف لينفرد بابا بادجى مسجلا الهدف الأول، وأضاف ميدو جابر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 برأسية متقنة بعد عرضية من خالد صبحى.

وعزز بابا بادجى النتيجة بالهدف الثانى له والثالث للمصرى فى الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من محمودحمادة لينفرد بابا بادجى ويراوغ عمر صلاح ويضعها فى الشباك، وعاد اللاعب بابا بادجى ليسجل الثالث له "هاتريك" والرابع للمصرى فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 34 فى المركز الرابع بترتيب مجموعة حسم الدورى، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.