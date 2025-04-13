شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتذر عن عدم المشاركة فى بطولة أفريقيا للطائرة رجال بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 06:12 م

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك عن الاعتذار رسميًا عن عدم المشاركة في بطولة أفريقيا للرجال المحدد لها شهر إبريل الجاري بليبيا.

تأتي رغبة الزمالك فى عدم المشاركة ببطولة أفريقيا للطائرة للرجال فى ظل خسارة بطولة الدوري والسوبر وكأس مصر هذا الموسم من أجل تصحيح الأوضاع أولا.

وتوج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي مؤخرا ، بلقب كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة حسن مصطفى بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-1 في النهائي.