شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الأهلي فى الشوط الأول بنهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تفوق فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة 29-27 فى نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا.

ويسعى الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى هذه المواجهة للاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالى، منتشيا بحصد لقب كأس مصر على حساب الفريق الأحمر مؤخرا، بينما يطمح الأهلى بقيادة مديره الفنى إبراهيم فخر الدين فى استعادة العرش الأفريقى مجددا فى ظل حصد لقبى الدورى والسوبر المحلى.

تأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره قرطاج التونسى بنتيجة 3-0 ، بينما فاز الزمالك " حامل اللقب " ،على الأنابيب الكينى بنتيجة 3-2.

واستطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 .

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيرسوكوسيم السنغالى 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو ثم البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

بينما تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك إلي ربع النهائي بالفوز علي بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 في دور الـ 16 .

واستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته، حيث فاز على السجون الكينى 3-0 فى ضربة البداية قبل الفوز على بطل نيجيريا ثم ستارز البتسواني بنتيجة 3-0، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.