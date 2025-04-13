شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" بابا بادجى يقود المصرى لاكتساح بتروجت برباعية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجت بأربعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من مرحلة حسم الدوري "دورى nile".

ونجح بابا بادجى فى تسجيل أول أهداف المصرى فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع من الشوط الأول بعد تمريرة من محمد مخلوف لينفرد بابا بادجى مسجلا الهدف الأول، وأضاف ميدو جابر الهدف الثانى فى الدقيقة 65 برأسية متقنة بعد عرضية من خالد صبحى.

وعزز بابا بادجى النتيجة بالهدف الثانى له والثالث للمصرى فى الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من محمودحمادة لينفرد بابا بادجى ويراوغ عمر صلاح ويضعها فى الشباك، وعاد اللاعب بابا بادجى ليسجل الثالث له "هاتريك" والرابع للمصرى فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة رفع النادى المصرى رصيده إلى 34 فى المركز الرابع بترتيب مجموعة حسم الدورى، فيما بقى فريق بتروجت فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:



حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، إسلام عبد الله، أحمد بحبح

الوسط: ادهم حامد، رشاد المتولي، محمد علي، حامد حمدان، بدر موسى

الهجوم: إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، شيمزي كيليتيشي، عبد العزيز سيد، خالد أبو زيادة، زياد فرج، إيمانويل لاكي، جبرائيل شكويدي، أحمد فاروق، إسلام هشام.

بينما جاء تشكيل المصرى كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقى، محمد هاشم، محمود حمادة، خالد صبحي، حسن على

الوسط: محمد مخلوف، أحمد على عامر، ميدو جابر

الهجوم: كريم بامبو صلاح محسن

البدلاء: محمد شحاتة، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.