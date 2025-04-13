شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رفض محمد الشيبى استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت بعض التقارير عن رفض المغربى محمد الشيبى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة الأهلى، من رابطة الأندية المحترفة.

وأكد مصدر لليوم السابع أن اللاعب تأخر فى البداية عن استلام الجائزة بسبب توجهه إلى غرف الملابس عقب المباراة لاستبدال ملابسه، وحينها توجه مندوب الرابطة إلى قاعة المؤتمرات لحضور المؤتمر الصحفى، وبعد انتهاء المؤتمر تسلم الشيبى الجائزة بشكل طبيعى من مندوب رابطة الأندية.



محمد الشيبى

وأنقذ أحمد رضا لاعب الأهلي فريقه من السقوط أمام بيراميدز بعدما سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)،

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة، كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.