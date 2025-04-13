شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً بمصر والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، 27 إبريل الجاري، بمباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، ويواجه سيراليون منتخب زامبيا.

أجريت اليوم الأحد قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، وجاء صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات.



وطبقا للوائح البطولة، يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.